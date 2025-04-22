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Более 27 тыс. доноров из Подмосковья получили ежегодную выплату

Донорам из Подмосковья выплатили около 18 тысяч рублей
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Global Look Press

Почетные доноры Московской области получили ежегодную выплату в размере чуть более 18 тыс. рублей, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона.

Как отметила вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева, всего в регионе более 27 тыс. почетных доноров.

«Только в этом году областной центр крови заготовил свыше 20 тонн крови и ее компонентов, а впервые стали донорами более 4 тыс. человек», — сказала она.

В Московской области предусмотрено множество региональных мер поддержки для жителей, которые награждены знаком «Почетный донор СССР» или «Почетный донор России». Среди этих мер — бесплатный проезд на городском транспорте как Подмосковья, так и Москвы. Также предусмотрены компенсация за коммунальные услуги и ежемесячные выплаты донорам пенсионерам и предпенсионерам.

Стать донором может любой житель старше 18 лет, который не имеет противопоказаний к донорству крови и прошел специальное медицинское обследование.

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