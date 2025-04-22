Двое приятелей напали на продавца и ограбили магазин в Воронеже

В Северном микрорайоне Воронежа двое мужчин, вооруженные ножами, угрожая продавцу, украли из магазина продукты и скрылись. Об этом сообщает областное управление МВД.

Инцидент произошел 21 апреля. В вечернее время к служебному входу сетевого супермаркета подъехали двое мужчин на автомобиле. Один из нападавших скрывал лицо под балаклавой. Они подошли к сотруднице магазина, стоявшей на улице, и, угрожая ножом, прошли с ней в торговый зал.

Преступники взяли тележку, сложили в нее продукты, украли выручку из кассы и скрылись. Общий ущерб составил 30 тысяч рублей. Сотрудница магазина обратилась в полицию.

Подозреваемых в ограблении задержали. Ими оказались ранее судимые приятели. Часть похищенного у них изъяли. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о разбое, фигурантам может грозить до 10 лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что в Якутии мужчина решил порадовать жену подарком и украл робот-пылесос. Мужчина вошел в торговый зал, снял с витрины пылесос, подошел к кассе самообслуживания и сделал вид, что оплатил товар. Убедившись, что сотрудники заняты и никто за ним не следит, он скрылся. Подозреваемого в краже задержали, ему может грозить до двух лет лишения свободы.

Ранее вор-сладкоежка украл из супермаркета 22 плитки шоколада и был пойман.