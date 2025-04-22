Четверых организаторов сети притонов с проститутками будут судить в Петербурге

В Петербурге будут судить организаторов сети притонов с проститутками

В Петербурге перед судом предстанут четверо организаторов сети притонов с проститутками. Об этом сообщает городская прокуратура.

По данным следствия, в ноябре прошлого года фигуранты создали организованную группу для эксплуатации пяти квартир в разных районах Петербурга. Помещения в Калининском, Красногвардейском, Московском и Невском районах были оборудованы под нелегальные заведения. Деятельность притонов осуществлялась круглосуточно с соблюдением строгих мер конспирации. Посетители допускались только по предварительной договоренности. Организаторы получали 60% доходов от оказываемых услуг, а проститутки — 40%.

В совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 241 УК РФ и ч. 2 ст. 174.1 УК РФ, обвиняются двое мужчин и две женщины. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Красногвардейский районный суд для рассмотрения по существу.

Ранее российскую пенсионерку арестовали за организацию сети притонов с проститутками.