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Челябинские родители обвинили детей мигрантов в нападениях на школьников

В Челябинске родители обвинили детей мигрантов в нападениях на школьников
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SynthEx/Shutterstock/FOTODOM

В Челябинске родители школьников обвинили детей мигрантов в нападениях и вымогательстве денег у их детей. Об этом сообщает Информационный центр СК России.

В приемную главы СК России Александра Бастрыкина обратилась челябинка. Она сообщила, что банда подростков, в которой также состоят дети мигрантов, регулярно совершает противоправные действия в отношении других учащихся одной из школ города. Хулиганы совершают нападения, унижают, избивают и вымогают деньги у несовершеннолетних. Обеспокоенные родители неоднократно обращались по этому поводу к администрации учебного учреждения, однако это не принесло результата.

Следственное управление по Челябинской области начало процессуальную проверку по фактам, изложенным в обращении. Бастрыкин поручил возбудить по факту произошедшего уголовное дело и доложить о ходе расследования. Исполнение поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Ранее стало известно, что российские школы будут передавать информацию о детях мигрантов в МВД.

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