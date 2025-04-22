Политолог рассказал о плюсах проекта «Лето в Москве» для столицы и горожан

Тематические фестивали, которые проводятся в Москве, являются важным элементом организации культурного досуга горожан, в том числе семей с детьми, а также повышения туристической привлекательности и поддержки малого бизнеса региона. Об этом в своем Теlegram-канале написал генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) Дмитрий Орлов.

Политолог отметил, что опыт проведения фестиваля «Лето в Москве» в 2024 году продемонстрировал высокий уровень ее востребованности среди москвичей и туристов. Около 131 тыс. мероприятий этого самого продолжительного в мире летнего фестиваля посетили более 38 млн. человек, указал эксперт.

Дмитрий Орлов сообщил, что во время проекта «Лето в Москве» в 2025 году пройдет серия городских мероприятий, включая гастрономические фестивали «Вкусы России» и «Москва на волне. Рыбная неделя», фестиваль исторической реконструкции «Времена и эпохи», «Усадьбы Москвы» (в 2024 году эта акция объединила 21 городскую и 19 загородных усадеб), фестиваль «Театральный бульвар» (в прошлом году в нем приняли участие 1,6 тыс. артистов и 600 тыс. гостей).

«Эти примеры еще раз свидетельствуют: программа фестивалей «Лета в Москве» охватывает тематику, представляющую интерес для максимально широкой аудитории, создавая условия как для содержательного отдыха горожан, так и для поддержки предпринимателей региона», — заявил политолог.

Он также отметил, что для предпринимателей проект «Лето в Москве» создает возможности для продвижения продукции на более чем 200 городских площадках.

«По итогам реализации аналогичного проекта в 2024 году оборот розничной торговли в Москве в течение лета вышел на уровень 1,8 трлн рублей, на 2,9% превысив показатели соответствующего периода 2023 года. При этом на 12% по сравнению с летом 2023 года в городе выросла посещаемость заведений общественного питания и на 17,2% — оборот этой отрасли, он достиг 161 млрд рублей», — написал автор поста.

Кроме того, на 10,6% увеличился оборот гостиниц, он составил 22,3 млрд рублей, добавил эксперт.

Общий объем летнего туристско-экскурсионного потребления в городе по итогам лета 2024 году оценивался в 398,1 млрд рублей, а поступления в бюджет Москвы за тот же период — в 54,5 млрд рублей, уточнил Орлов.

По его словам, такие результаты существенно расширили финансовые возможности мэрии по реализации социальных и инфраструктурных проектов.