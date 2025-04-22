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Ребенок чуть не остался без руки, засунув ее в механизм эскалатора в метро Петербурга

В Петербурге мальчик чуть не остался без руки, засунув ее в механизм эскалатора
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Shutterstock

В Петербурге врачи спасли руку шестилетнему мальчику, пострадавшему из-за эскалатора в метро. Об этом со ссылкой на клинику Педиатрического университета сообщает телеканал 78.ru.

Инцидент произошел на одной из станций петербургского метрополитена. Шестилетний мальчик получил рваную рану тыльной поверхности кисти правой руки, когда конечность попала в один из механизмов эскалатора.

Пострадавшего доставили в медицинское учреждение 18 апреля. Врачи провели ревизию и хирургическую обработку раны. Сейчас мальчик проходит курс антибиотикотерапии и продолжает лечение под наблюдением специалистов, которые делают все необходимое для восстановления ребенка.

«Должен сказать, что подобные инциденты, к сожалению, происходят не так уж редко. Метро — это место повышенной опасности, и родители должны постоянно контролировать поведение детей в вестибюле, на станции, на эскалаторе», — отметил ректор Педиатрического университета, передает 78.ru.

Ранее новорожденная девочка чуть не лишилась рук из-за рукавичек-антицарапок в Ростове-на-Дону.

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