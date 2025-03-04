Новорожденная девочка чуть не лишилась рук из-за рукавичек-антицарапок в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону новорожденная чуть не лишилась рук из-за рукавичек-антицарапок

В Ростове-на-Дону новорожденная девочка чуть не осталась без кистей рук из-за рукавичек-антицарапок. Об этом со ссылкой на хирурга Областной детской клинической больницы, доктора медицинских наук, профессора кафедры детской хирургии и ортопедии РостГМУ Виктора Шамика сообщает rostov.kp.ru.

Молодая мать надела своей дочери, которой было около десяти дней от рождения, специальные рукавички-антицарапки, чтобы ребенок не расцарапал себе лицо. Однако когда она сняла приспособление, то обнаружила, что кисти новорожденной почернели.

Ребенка доставили в больницу. Оказалось, что резинка рукавичек была слишком тугой и сильно сдавливала запястья девочки. Хирурги экстренно провели специальную процедуру, при которой рассекаются ткани, чтобы быстро снизить в них давление. Это помогло избежать некроза и ампутации рук.

Когда маленькая девочка пошла на поправку, ее выписали домой. О дальнейшей судьбе ребенка ничего не известно.

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