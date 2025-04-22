В Ленобласти подросток три месяца насиловал брата

В Выборгском районе Ленинградской области мать шестилетнего мальчика обвинила его двоюродного брата в сексуальном насилии. Об этом сообщает «78.ru».

В правоохранительные органы обратилась мать пострадавшего ребенка. Женщина заявила, что ее шестилетнего сына насиловал двоюродный брат. По данным «Конкретно.ру», 14-летний подросток развращал ребенка с октября по декабрь 2024 года.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

До этого сообщалось, что в Краснодаре мужчина заманил к себе ребенка и изнасиловал. Уроженец Брянской области пообещал ребенку показать собаку и под этим предлогом привел домой, где изнасиловал его. Суд приговорил фигуранта к 16 годам лишения свободы, которые он будет отбывать в колонии особого режима. Помимо этого, в течение десяти лет он не сможет заниматься деятельностью, связанной с детьми. Мужчина также пройдет принудительное лечение у врача-психиатра по месту отбывания наказания.

Ранее мигрант, похитивший 16-летнюю девушку под Калининградом, получил 16 лет колонии.