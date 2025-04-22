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Cтало известно, почему перстень папы Франциска будет уничтожен молотком

Metro: перстень Франциска будет уничтожен, чтобы избежать подделки
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Keystone Press Agency/Global Look Press

Cтало известно, почему перстень умершего папы Римского Франциска будет уничтожен молотком, пишет Metro.

Как пишут СМИ, перстень будет уничтожен во время специальной церемонии. Это делается потому, что кольцо традиционно использовалось для запечатывания писем воском и проставления официальной печати на документах понтифика. Так что его уничтожение гарантирует невозможность подделки. После того, как украшение будет сломано, его положат в гроб к Франциску.

Папское кольцо, также известное, как Кольцо рыбака, уникально для каждого понтифика и не может передаваться или быть повторно воспроизведено. Известно, что подобные перстни разработаны и изготовлены в Риме мастерами, являющимися членами Римской гильдии ювелиров.

Сообщается, что сломать кольцо поручено кардиналу Кевину Джозефу Фарреллу — выходцу из ирландской рабочей семьи, который стал одним из самых влиятельных людей в Ватикане.

Ранее политолог назвал главное отличие похорон папы Франциска от его предшественников.

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