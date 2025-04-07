Мужчина удивляет людей внешностью, когда они узнают его реальный возраст

Мужчина удивляет людей своей внешностью, когда они узнают его реальный возраст, пишет Daily Mail.

Тристан Ли из графства Эссекс стал местной знаменитостью благодаря своей удивительно молодой внешности. Мужчину, который выглядит на 20–30 лет моложе своего возраста, регулярно просят предъявить документы при покупке лотерейных билетов и даже при получении рецептов в аптеке.

53-летний британец, работающий тренером по здоровому образу жизни, раскрыл секреты своего долголетия и молодости. Основу его подхода составляет комплексный уход за собой, включающий несколько ключевых аспектов. Он придерживается веганской диеты с высоким содержанием белка, полностью исключив из рациона обработанные продукты. Два раза в неделю мужчина занимается с персональным тренером и практикует пилатес для поддержания физической формы.

Особое внимание Тристан уделяет уходу за кожей. Он всегда использует солнцезащитный крем и не выходит на улицу без широкополой шляпы, защищающей лицо от вредного воздействия ультрафиолета. Хотя мужчина признается в использовании инъекций ботокса, он считает, что главную роль играет естественный уход и здоровый образ жизни.

Но самым важным секретом своей молодости Ли называет позитивный психологический настрой.

«Я сознательно избегаю нытья и жалоб, которые свойственны многим людям моего возраста. Цинизм и озлобленность сразу отражаются на лице, поэтому я выбираю дружелюбие и оптимизм», — объясняет он.

Необычная внешность Тристана часто приводит к забавным ситуациям. В аптеке у него спрашивают, не получает ли он лекарства для отца, а в больнице требуют документы, подозревая, что он выдает себя за другого человека. Друзья в шутку спрашивают, не выпил ли он эликсир молодости.

«Молодость — это прежде всего энергия и отношение к жизни. Если вы излучаете радость и тепло, это неизбежно проявляется в вашем облике», — подытожил Ли.

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