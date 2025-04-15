Молодой человек напал на мастера с ножом из-за непонравившейся татуировки

В Финляндии мужчина напал на тату-мастера с ножом из-за неудачной татуировки, сообщает Yle.fl.

Все произошло в начале февраля этого года в Хельсинки. Нападавшего арестовали в день инцидента. Как сообщается, 23-летний молодой человек был в ярости из-за татуировки, которую он ранее сделал в местном тату-салоне.

Он позвонил мастеру и договорился с ним о встрече, на которой тот должен был исправить татуировку. Однако клиент пришел в салон с выкидным ножом, и после того, как он и татуировщик не смогли прийти к общему соглашению, загнал оппонента в угол и нанес ему несколько ударов ножом в нижнюю часть живота, грудь и плечо.

Злоумышленник кричал, что готов расправиться с потерпевшим, поскольку он испортил ему кожу. Жертва звала на помощь, пока на месте не появился другой человек, которому удалось обезвредить нападавшего. Его задержали, а раненого доставили в больницу.

По мнению прокурора, нападение на татуировщика было спланированным. Сторона обвинения требует для фигуранта «безусловного тюремного заключения». Мужчина остается под стражей.

Ранее мужчина с ножом ворвался в челябинский магазин, напал на продавщицу и потребовал главу города.