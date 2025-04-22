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GigaChat поможет пользователям портала «Рамблер» узнавать новости

На портале «Рамблер» внедрили ИИ для создания картины дня на главной странице
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Дмитрий Сандимиров

Аудитория портала «Рамблер» сможет ознакомиться с картиной дня на главной странице портала, которая актуализируется нейросетью раз в несколько минут, рассказал CDS портала «Рамблер» Сергей Карпович в рамках XIII международной IT-конференции «Стачка» в Ульяновске, сообщает пресс-служба Rambler&Co.

В рамках своего выступления Карпович рассказал о процессе подключения GigaChat к новостному порталу.

Он отметил, что тестирование при работе с большими языковыми моделями (LLM) необходимо проводить на двух уровнях.

По его словам, на первом этапе необходимо оценить способности LLM эффективно решать поставленные задачи, а на втором — мониторить качество работы после интеграции.

«Новый «Рамблер» — это не просто портал, а помощник, который берет на себя рутину и помогает получить исчерпывающую полезную информацию по любой жизненной ситуации», — сказал он.

Карпович добавил, что разработчики портала проводят всесторонние тестирования языковых моделей и производят мониторинг качества создаваемого контента, чтобы ИИ не порождал потенциальные угрозы.

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