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Сотрудница УФСИН устроила шумную вечеринку и разбила бутылку о голову участкового

«Вестник»: в Нижневартовске работница УФСИН разбила бутылку о голову участкового
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Depositphotos

В Нижневартовске сотрудница УФСИН устроила шумную вечеринку и разбила бутылку о голову участкового. Об этом со ссылкой на источник в силовых структурах сообщает «Вестник».

Инцидент произошел в апреле в одном из жилых домов, когда работница УФСИН устроила вечеринку с громкой музыкой. Местные жители вызвали полицию из-за шума, который мешал отдыху.

На место прибыл участковый, однако это не помогло успокоить дебоширку. Женщина, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, ударила его стеклянной бутылкой по голове. Как выяснилось, нападавшая работала в УФСИН.

В отношении нападавшей возбудили уголовное дело. После инцидента женщину уволили из ведомства. Сейчас правоохранительные органы выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее пенсионер ударил ножом и стеклянной бутылкой пассажира подмосковной электрички.

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