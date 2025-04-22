В Нижневартовске сотрудница УФСИН устроила шумную вечеринку и разбила бутылку о голову участкового. Об этом со ссылкой на источник в силовых структурах сообщает «Вестник».

Инцидент произошел в апреле в одном из жилых домов, когда работница УФСИН устроила вечеринку с громкой музыкой. Местные жители вызвали полицию из-за шума, который мешал отдыху.

На место прибыл участковый, однако это не помогло успокоить дебоширку. Женщина, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, ударила его стеклянной бутылкой по голове. Как выяснилось, нападавшая работала в УФСИН.

В отношении нападавшей возбудили уголовное дело. После инцидента женщину уволили из ведомства. Сейчас правоохранительные органы выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее пенсионер ударил ножом и стеклянной бутылкой пассажира подмосковной электрички.