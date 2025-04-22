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Женщине при увольнении выплатили зарплату монетами «в качестве воспитания»

SCMP: на Тайване женщина получила при увольнении выплату монетами в качестве воспитания
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YouTube/TVBS NEWS

На Тайване женщине выплатили зарплату при увольнении монетами «в качестве воспитания», пишет South China Morning Post.

Как рассказала женщина, при увольнении из магазина ей выплатили часть зарплаты в размере $215. Правда, вместо перевода на карту экс-сотрудница получила эту сумму монетами в национальной валюте. По словам бывшей начальницы, она сделала это специально, назвав свой прием «шоковым воспитанием», потому что подчиненная плохо относилась к коллегам и часто отсутствовала на работе.

Она также сообщила, что предлагала обменять монеты на банкноты, если женщина извинится, но её предложение было отклонено. Сама же уволившаяся добавила, что пересчитала все деньги и обнаружила, что там не хватает $0,6.

«Я обратилась к начальнице, а она рассмеялась и сказала другим: «Тут нищенка», — вспоминает женщина.

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