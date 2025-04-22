Женщине при увольнении выплатили зарплату монетами «в качестве воспитания»

На Тайване женщине выплатили зарплату при увольнении монетами «в качестве воспитания», пишет South China Morning Post.

Как рассказала женщина, при увольнении из магазина ей выплатили часть зарплаты в размере $215. Правда, вместо перевода на карту экс-сотрудница получила эту сумму монетами в национальной валюте. По словам бывшей начальницы, она сделала это специально, назвав свой прием «шоковым воспитанием», потому что подчиненная плохо относилась к коллегам и часто отсутствовала на работе.

Она также сообщила, что предлагала обменять монеты на банкноты, если женщина извинится, но её предложение было отклонено. Сама же уволившаяся добавила, что пересчитала все деньги и обнаружила, что там не хватает $0,6.

«Я обратилась к начальнице, а она рассмеялась и сказала другим: «Тут нищенка», — вспоминает женщина.

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