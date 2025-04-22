Свыше 48 миллионов рублей направят на добрые дела по итогам розыгрыша «Русского лото»

«Столото» направит 48,7 млн рублей на благотворительные цели православной социальной службе помощи «Милосердие». Эти средства собраны по итогам третьего благотворительного пасхального тиража лотереи «Русское лото». Всего на тираж было продано около 4,6 млн билетов, сообщили в пресс-службе распространителя всероссийских гослотерей.

В «Столото» отметили, что за три года в рамках розыгрышей пасхальных тиражей «Русского лото» на дела милосердия собрано уже более 153,7 млн рублей: 58,6 млн в 2023 году, 46,4 млн — на следующий год и 48,7 млн — в этом.

Подопечные службы «Милосердие» — дети и взрослые с инвалидностью и тяжелыми заболеваниями, одинокие старики, малообеспеченные семьи и люди, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации.

Телерадиоведущая, лицо пасхального тиража «Русского лото» Тутта Ларсен отметила, что «уже в третий раз огромное количество людей объединяет не только желание испытать свою удачу, но и помочь другим, желание стать частью большого и важного благотворительного проекта, протянуть руку тем, кто сейчас особенно нуждается в заботе».

Она подчеркнула, что собранные средства позволят службе помощи «Милосердие» оперативно реализовать важные проекты, тем самым вовремя оказать необходимую помощь большому количеству нуждающихся.

Операционный директор по маркетингу «Столото» Варвара Басанович пояснила, что компания традиционно направит службе «Милосердие» 10 рублей с каждого купленного билета на праздничный тираж.

Предыдущие пасхальные тиражи позволили профинансировать инфраструктурные и образовательные проекты, оказать массовую гуманитарную и адресную помощь тысячам людей со всей страны, которые обратились на горячую линию социальной помощи и чьи просьбы были проверены социальными работниками на местах, добавили в компании.

Также благодаря этим средствам удалось поддержать более 120 благотворительных проектов по всей стране: приобрести необходимые вещи жителям труднодоступных улусов, оснастить медицинские учреждения Якутии, помочь в открытии центра адаптации трудных подростков в Первоуральске Свердловской области и пяти центров помощи в селах Ивановской области, поддержать работу московского центра помощи зависимым и их близким «Реабилитация Live» и многое другое.

В «Столото» напомнили, что с 2014 года все лотереи в России — государственные, их организаторами являются Министерство финансов РФ и Министерство спорта РФ, проводятся они под государственным надзором ФНС России.