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В Москве школьник поджег дверь опорного пункта полиции

Полицейские задержали в Москве 13-летнего школьника, поджегшего дверь пункта МВД

Сотрудники полиции задержали в Москве 13-летнего школьника, который поджег дверь опорного пункта полиции по заданию мошенников. Об этом сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

По словам источника, в результате инцидента никто не пострадал. Правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося.

Накануне в Москве полицейские задержали подростка, который устроил поджог в подъезде дома на Беловежской улице. Полиция по горячим следам установила личность злоумышленника, им оказался 14-летний школьник. Его задержали. Юноша рассказал, что действовал по указанию неизвестных, с которыми связался в мессенджере, найдя предложение о подработке. Куратор пообещал заплатить подростку, если он обольет бензином указанный ему объект, устроит поджог и снимет все на камеру. Юноша выполнил инструкцию, но денег так и не получил.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенное из хулиганских побуждений» УК РФ. Несовершеннолетнему фигуранту избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

Ранее житель Архангельска поджег четыре полицейских автомобиля.

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