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Мужчина расправился с женой из-за приснившейся ему измены

В Узбекистане мужчина во сне заподозрил жену в измене и изрезал ее ножом
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Depositphotos

В Узбекистане мужчина изрезал ножом супругу из-за приснившейся ему измены. Об этом сообщает Uznews.uz со ссылкой на пресс-службу областных судов.

Житель города Маргилан в Ферганской области заснул с ножом под подушкой и проснулся около 04:30 утра, будучи уверенным, что его жена и мать троих детей имеет любовника.

Находясь в состоянии паники, он выхватил нож и нанес спящей рядом супруге 13 ударов. Затем мужчина все же осознал, что измена привиделась ему во сне, и решил вызвать скорую, но было уже поздно. Прибывшие медики не смогли помочь раненой, и она истекла кровью.

Выяснилось, что конфликты на почве ревности в семье происходили регулярно. В итоге мужчину приговорили к 16 годам лишения свободы.

Ранее в Индии мужчина ушел от жены к вдове своего сына против воли обеих женщин.

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