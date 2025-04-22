Врач объяснил, почему холодный душ полезен не всем

Холодные обливания приобрели широкую популярность среди приверженцев здорового образа жизни как один из методов закаливания. Практически каждый блогер-мотиватор или фитнес-тренер с широкой аудиторией в социальных сетях транслирует в массы пользу этой процедуры. Однако, несмотря на очевидные преимущества, холодный душ может подойти не всем, предупредил в разговоре с «Газетой.Ru» врач-хирург «СМ-Клиника» Эльвин Гусейнов.

Говоря о пользе такой методики, врач отметил, что холодные обливания часто используются спортсменами для снятия воспаления в мышцах и уменьшения боли после изнурительных физических нагрузок. Это может способствовать быстрому восстановлению организма и снижению мышечного напряжения.

«Холодная вода, попадая на кожу, вызывает стресс, что стимулирует выброс адреналина, норадреналина и кортизола, в результате чего возникает ответ в виде гипервентиляции легких, сужения кровеносных сосудов и увеличения частоты сердечных сокращений. После душа, когда тело возвращается к нормальной температуре, происходит быстрое расширение сосудов, что увеличивает приток крови к органам и тканям. В результате роста количества белых кровяных клеток происходит укрепление иммунной системы», — рассказал Гусейнов.

Он привел данные научных исследований, которые показывают, что регулярные холодные обливания могут снизить частоту простудных заболеваний. Кроме того, холодная вода помогает коже дольше оставаться молодой и подтянутой, потому что она стягивает поры и тонизирует кожу.

«Холодный душ действует как антидепрессант, он активизирует нервную систему. После того, как кожа адаптируется к температуре, в кровь выбрасываются дофамин, серотонин и эндорфины — «гормоны счастья», что приводит к повышению уровня энергии и улучшения настроения. Многие отмечают, что холодный душ помогает побороть усталость и улучшить концентрацию», — добавил специалист.

Однако, по словам врача, для определенных людей существуют некоторые риски. Так, к практике холодных обливаний следует с осторожностью подходить пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Дело в том, что холодный душ сначала спазмирует сосуды, после чего они, согреваясь, расширяются, что чревато скачками артериального давления. Резкое сужение сосудов может привести к повышению давления и увеличению нагрузки на сердце. В зоне риска люди, страдающие гипертензией, гипотензией, ишемией.

«Людям с низким объемом жировой ткани холодный душ может принести неприятности в виде гипотермии, которая проявляется дрожью, спутанностью сознания и общим недомоганием. Кроме того, холодные обливания не рекомендованы женщинам в период менструации, беременным и кормящим грудью, так как после подобной процедуры могут воспалиться молочные железы», — отметил Гусейнов.

Также врач обратил внимание, что переохлаждения следует избегать людям с низким иммунитетом, злокачественными новообразованиями и заболеваниями вен.

«Не у всех холодный душ вызывает позитивные эмоции. Для некоторых это может быть стрессовым опытом, который приведет к ухудшению общего состояния, поэтому начинать закаливания нужно очень постепенно. Людям с хроническими заболеваниями кожи, дыхательными проблемами и другими недугами стоит проконсультироваться с врачом перед началом практики холодного обливания, так как это может обострить хронические заболевания», — подчеркнул специалист.

Резюмируя все вышесказанное, Гусейнов отметил, что холодный душ может принести множество положительных эффектов, таких как укрепление иммунной системы, улучшение кровообращения и повышение уровня энергии. Однако прежде чем включать этот метод в свой ежедневный режим, важно учитывать индивидуальные особенности организма и состояние здоровья.

«Закаливание – это не универсальное решение, и оно требует осознанного подхода», — подытожил хирург.

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