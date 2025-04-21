Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Иркутской области сутки искали пропавших дедушку с внуком

В Иркутской области нашли дедушку и внука, уехавших кататься на скутере

В Иркутской области живыми нашли дедушку и внука, которые уехали кататься на скутере и перестали выходить на связь. Об этом сообщает областное управление МВД.

Поисковые мероприятия начались 20 апреля, после того как стало известно, что мужчина и мальчик уехали кататься на мотоскутере на берег реки Голоустной и перестали выходить на связь. Родственники сообщили об этом правоохранителям, на поиск отправились более 40 человек, включая полицейских,
спасателей и волонтеров.

Спустя сутки пропавших нашли. Как объяснил мужчина, они отправились к сопкам, чтобы с возвышенности посмотреть на Байкал. Из-за поломки скутера и утечки топлива они не смогли вернуться. Медицинская помощь спасенным не потребовалась.

До этого сообщалось, что в Сочи спасли пенсионера, которого унесло течением горной реки. Мужчина пытался перейти реку Мзымту через перекат, но его снесло сильное течение. В результате пенсионер оказался на правом берегу в труднодоступном месте. На место, где мужчину видели последний раз, прибыли спасатели Адлерского отряда и приступили к поискам пенсионера. Через 30 минут его обнаружили на противоположном берегу, и с помощью альпинистского снаряжения переправили в безопасное место. Медицинская помощь сочинцу не потребовалась.

Ранее пропавшие в Пермском крае подростки заблудились в лесу, убегая от сотрудников МВД.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами