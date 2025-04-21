В Иркутской области сутки искали пропавших дедушку с внуком

В Иркутской области живыми нашли дедушку и внука, которые уехали кататься на скутере и перестали выходить на связь. Об этом сообщает областное управление МВД.

Поисковые мероприятия начались 20 апреля, после того как стало известно, что мужчина и мальчик уехали кататься на мотоскутере на берег реки Голоустной и перестали выходить на связь. Родственники сообщили об этом правоохранителям, на поиск отправились более 40 человек, включая полицейских,

спасателей и волонтеров.

Спустя сутки пропавших нашли. Как объяснил мужчина, они отправились к сопкам, чтобы с возвышенности посмотреть на Байкал. Из-за поломки скутера и утечки топлива они не смогли вернуться. Медицинская помощь спасенным не потребовалась.

До этого сообщалось, что в Сочи спасли пенсионера, которого унесло течением горной реки. Мужчина пытался перейти реку Мзымту через перекат, но его снесло сильное течение. В результате пенсионер оказался на правом берегу в труднодоступном месте. На место, где мужчину видели последний раз, прибыли спасатели Адлерского отряда и приступили к поискам пенсионера. Через 30 минут его обнаружили на противоположном берегу, и с помощью альпинистского снаряжения переправили в безопасное место. Медицинская помощь сочинцу не потребовалась.

Ранее пропавшие в Пермском крае подростки заблудились в лесу, убегая от сотрудников МВД.