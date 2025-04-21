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В Минске прошли «Чтения Победы»

Главной темой белорусских «Чтений Победы» стало партизанское движение
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Depositphotos

В «Доме Москвы» в Минске прошла акция «Чтения Победы», посвященная 80-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне и проявленному белорусским народом героизму. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что главной темой события стало партизанское движение, развернувшееся по всей республике и включавшее в себя людей всех национальностей и возрастов.

В акции приняли участие заслуженные артисты Белоруссии Руслан Алехно, Андрей Душечкин, а также актеры Наталья Дедейко, Игорь Петров, Никита Шпилевский и другие.

Собравшиеся зачитали строки из произведений Якуба Коласа, Расула Гамзатова, Константина Симонова, Александра Твардовского и других авторов.

Также прозвучали отрывки из писем и дневников фронтовиков, партизан, подпольно издаваемых газет и песни, прославляющие подвиг советского народа.

Проект «Чтения Победы» посвящен подвигам солдат и простых граждан во время Великой Отечественной войны.

В рамках празднования 80-й годовщины Победы аналогичные мероприятия прошли в Москве, Волгограде, Калининграде и в Ташкенте.

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