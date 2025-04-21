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В Вольске ребенок упал с велосипеда и получил разрыв поджелудочной железы

В Саратовской области ребенок получил тяжелую травму, упав с велосипеда
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Telegram-канал ГУЗ «Саратовская областная детская клиническая больница»

В Саратовской области ребенка, упавшего с велосипеда, доставили в больницу вертолетом санавиации с тяжелой травмой. Об этом сообщается в Telegram-канале Саратовской областной детской клинической больницы.

В Вольске ребенок катался на велосипеде и упал, сильно ударившись о руль. Пострадавший был доставлен в отделение реанимации саратовской детской больницы и экстренно прооперирован. У него диагностировали разрыв поджелудочной железы.

После проведения хирургического вмешательства медики приняли решение доставить его на лечение в федеральный центр. Вертолетом санавиации маленького пациента перевезли в Москву в НИИ неотложной детской травматологии и хирургии, где он будет проходить дальнейшее лечение.

До этого сообщалось, что в Приморском районе Петербурга 10-летний мальчик попал в реанимацию в тяжелом состоянии после тренировки по велоспорту. Во время тренировки мальчик упал животом на ручку тормоза велосипеда. Ему потребовалась медицинская помощь, пострадавшего госпитализировали, у него диагностированы открытая рана брюшной стенки и ушибленная рана в области таза. Состояние мальчика на момент госпитализации медики оценивали как тяжелое.

Ранее велосипедист покалечил ребенка в Пушкине и угрожал его матери.

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