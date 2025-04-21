Проект «Вызов» стал победителем номинации «Социальное событие года» на премии СБК 2025

В Москве построили десять спортивных площадок в рамках проекта «Вызов»

Социальный проект «Вызов», в рамках которого в столице построили 10 площадок для занятий адаптивным спортом, стал победителем номинации «Социальное событие года» на премии СБК 2025. Об этом сообщили организаторы мероприятия.

Проект был реализован благотворительной программой ДоброFON компании FONBET при поддержке Паралимпийского комитета России.

Авторы инициативы планируют расширить проект до федерального уровня. К началу лета аналогичные площадки могут появиться в Рязани, Туле, Челябинске, Магнитогорске и Курске.

Награду в номинации «Спортивно-массовое мероприятие года» получил проект «День московского спорта» от Департамента спорта города Москвы. Компания FONBET выступила партнером массового турнира по настольному теннису, который попал в Книгу Рекордов России за одновременную игру на 130 столах.

Премия СБК прошла в восьмой раз и объединила профессионалов спортивного бизнеса: строительства, управления, технологий и инноваций.