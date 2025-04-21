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В Омской области заложили геоглиф «Победе – 80»

В Омской области заложили геоглиф «Победе – 80»
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Акция «Сад памяти»

Высадка 9 тысяч саженцев сосны прошла на площади свыше 3 га вблизи села Усть-Заостровка Омского района в рамках акции «Сад памяти», сообщили организаторы.

В мероприятии при участии губернатора Омской области Виталий Хоценко приняли участие свыше 200 человек. К высадкам памятного геоглифа присоединись представители общественности, молодежные объединения, органы власти и просто неравнодушные жители.

«Этим событием мы начинаем празднование 80-летнего юбилея Великой Победы. Уверен, что геоглиф станет достойным вкладом нашего поколения в сохранение для потомков памяти о подвиге народа в Великой Отечественной войне», – отметил Хоценко.

Губернатор подчеркнул, что «Сад памяти» – это не разовая акция, а часть масштабной работы по сохранению исторической преемственности и укреплению патриотического сознания. Он призвал всех жителей присоединиться к акции.

Ранее в ДНР заложили геоглиф «Победа».

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