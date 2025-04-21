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Таксист спас избитую девушку от бывшего мужа

Mash: в Петербурге таксист спас девушку от бывшего мужа, который ее избил
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Shutterstock

В Приморском районе Петербурга водитель такси спас избитую мужчиной девушку, когда злоумышленник вышел из машины в аптеку за лекарствами. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

29-летняя жительница Петербурга перестала выходить на связь с родственниками, перед пропажей она успела отправить SMS сестре с просьбой о помощи. Семья обратилась в правоохранительные органы, по их словам, девушка постоянно получала угрозы от бывшего мужа.

Спустя несколько часов пострадавшая сама вышла на связь. Петербурженка сообщила, что от домашнего тирана ее спас водитель такси. Накануне бывший муж угрозами заставил ее прийти к нему домой, там он жестоко избил девушку. Она попросила вызвать скорую, 37-летний злоумышленник заказал такси до травмпункта. Водитель, заметив пассажирку со следами побоев, сумел спасти ее.

Когда мужчина вышел в аптеку за лекарствами, таксист отвез девушку в безопасное место и дал ей позвонить. Медики диагностировали у пострадавшей перелом лодыжки и голени со смещением, ушибы шеи и уха. Подозреваемого в избиении задержали, он доставлен в отдел полиции для разбирательств.

Ранее беременная хабаровчанка избила девушку, которая заговорила с ее мужем.

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