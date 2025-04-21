В российских музеях создадут 25 детских культурно-просветительских центров в 2025 году

В российских музеях появится 1500 детских культурных центров к 2030 году

В музеях России создадут 25 детских культурно-просветительских центров в 2025 году. Со следующего года такие центры будут открываться в региональных и муниципальных музеях, библиотеках и домах культуры. К 2030 году их будет создано 1500 по всей стране. Об этом на II Всероссийском муниципальном форуме «Малая Родина — сила России», который проходит в Национальном центре «Россия», рассказала заместитель Министра культуры РФ Жанна Алексеева.

Замглавы ведомства отметила, что в таких центрах будут проводиться мастер-классы, кинопоказы и творческие мастерские.

Жанна Алексеева сообщила, что с 2025 года Минкультуры России начало реализацию федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» в рамках нацпроекта «Семья».

По ее словам, министерство не только выделяет средства на оснащение и модернизацию учреждений культуры, но и организовывает мероприятия для приобщения молодого поколения к изучению истории страны.

«При поддержке Минкультуры до 2030 года будет проведено более 200 культурно-просветительских программ для ребят. 360 тыс. школьников из разных уголков страны посетят города-герои и города воинской славы, объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО, музеи», — сообщила замминистра.

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, сопредседатель Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления Руслан Кухарук назвал сохранение исторического наследия и межнационального диалога ключевыми задачами для всех регионов страны.

Он сообщил, что Югра в этом году принимала один из 16 региональных дней, который был посвящен теме наследия. Эту тему в регионе решили вынести на площадку форума, чтобы поделиться полученным опытом.

На форуме также обсудили задачу сохранения материального и нематериального культурного наследия и традиций коренных малочисленных народов.

Глава Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия) Роман Щегельняк рассказал, что для сохранения народной культуры муниципалитет проводит различные форумы и праздники.

Была затронута также тема культурного кода, который проявляется во внешнем облике городов и населенных пунктов.

Организатором форума является Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления (ВАРМСУ) при поддержке администрации президента РФ.

Издания «Лента.ру» и «Газета.Ru» выступают информационными партнерами мероприятия.