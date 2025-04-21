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В Сочи медведь разгуливал по детской площадке

В Сочи медведь вышел на детскую площадку и попал на видео

В Лазаревском районе Сочи местные жители заметили гуляющих по улицам медведей, одного из хищников удалось снять на видео. Кадры публикует Telegram-канал «Типичный Сочи».

Жители поселков Третья Рота и Альтмец сообщили о двух медведях, которые ночью гуляли по улицам. Один из них попал в объектив камеры видеонаблюдения — хищник прогулялся по детской площадке, остановился, разглядывая проезжавший мимо автомобиль и сбежал.

Это не первый в Сочи случай, когда косолапые появляются в населенных пунктах. В конце марта в Адлерском районе города медведь забрел во двор частного дома. Сельчане сообщили о незваном госте в экстренные службы, но бригада сочинского заповедника прибыла на вызов спустя два часа, когда косолапый уже сбежал. Специалисты отметили, что медвежонку примерно два года, агрессии к людям он не проявлял. В начале марта в Лазаревском районе Сочи туристам пришлось спасаться бегством от вышедшего к ним медведя.

Ранее медведь опустошил холодильник жителя Сахалина и напугал местных жителей.

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