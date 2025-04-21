В Институте развития интернета обсудили запрет рекламы на заблокированных платформах

Повышенное внимание к блогерам, которое в последнее время проявляют органы власти, способствует повышению ответственности блогеров и улучшению качества информации. Об этом на прошедшем в Институте развития интернета заседании комиссии по новым медиа, посвященном закону, запрещающему распространять рекламу на ресурсах, деятельность которых признана в России нежелательной, заявил директор Института развития интернета, член правления РОЦИТ, сопредседатель комиссии РОЦИТ по новым медиа Алексей Гореславский.

Эксперт напомнил, что за несколько последних лет Госдума РФ приняла целый комплекс мер, регулирующих деятельность блогеров. При этом он подчеркнул, что важно найти баланс между контролем и свободой, чтобы обеспечить здоровую экосистему для блогеров и их аудитории, убежден Гореславский.

Председатель правления РОЦИТ, сопредседатель комиссии РОЦИТ по новым медиа, первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин заявил, что «история с регулированием интернет-рекламы в целом оказалась успешной».

«Несмотря на довольно большое количество сомнений на начальном этапе, мы видим довольно позитивные эффекты — только за прошлый объем российского рынка интернет-рекламы достиг 1,2 трлн рублей», — рассказал парламентарий.

Генеральный директор социальной сети Looky, эксперт РОЦИТ Анна Баринова констатировала, что легальная работа блогеров в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), фактически, заканчивается.

«Мы это понимаем и предлагаем пользователям перенести в легальное поле весь контент, в том числе рекламный, сохранив посты и подписки через механику синхронизации аккаунтов», — заявила она.

Рекламодатели сейчас пересматривают свои стратегии размещения информации в связи с запретом рекламы в Instagram, который вступит в силу с 1 сентября. Об этом заявила руководитель по работе с соцсетями и спецпроектам агентства группы компаний MG group-Lavry Елизавета Занина.

«Мы понимаем важность соблюдения законов, успокаиваем клиентов и готовим им новый план на конец года, чтобы избежать штрафов и репутационных потерь», — добавила Занина.

Ранее Госдума запретила любую рекламу на заблокированных в России платформах. Закон о запрете рекламы в Instagram вступает в силу 1 сентября.