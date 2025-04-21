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Представители медиакомпаний высадили деревья в рамках субботника на ВДНХ

Rambler&Co и «Афиша» приняли участие в высадке деревьев на ВДНХ
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Пресс-служба Rambler&Co

Директор по внешним коммуникациям Rambler&Co и «Афиши» Виктория Джигкаева приняла участие в высадке деревьев в рамках субботника на ВДНХ 19 апреля, сообщает пресс-служба медиахолдинга.

Представители медиа в рамках субботника высадили 17 грушевых саженцев и более 100 желтых роз на центральной аллее ВДНХ.

Как отметила Джигкаева, необходимо показывать личный пример вовлеченности в общественную жизнь.

«Во-первых, это возможность продемонстрировать наше глубокое понимание социальных обязательств, которые есть у медиа в том числе. Во-вторых, объединяя горожан, авторитетные учреждения, крупнейшие СМИ и талантливых людей, мы через разные аудитории делимся важным и вовлекаем в эту коммуникацию широкую аудиторию», — сказала она.

Также участники субботника собирали ремизы (специальные домики для полезных насекомых).

В мероприятии также приняли участие заслуженная артистка России и директор Московского театра на Таганке Ирина Апексимова, директор Московского государственного театра «Ленком Марка Захарова» и Московского театра на Юго-Западе Дмитрий Берестов и другие.

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