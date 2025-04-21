Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Туристу, пойманному за курением на улице в Сингапуре, грозит реальный срок

Туристу из Китая грозит реальный срок за попытку взятки сингапурскому полицейскому
close
Алексей Майшев/РИА Новости

В Сингапуре задержали иностранца, который попался на курении и предложил сотруднику полиции 3 тыс. рублей. Об этом сообщает VnExpress International.

Китайский турист, Хуан Цюлинь, приехал в страну 26 марта и во время прогулки по городу остановился возле торгового центра на Орчард-роуд, чтобы покурить, вероятно, не зная, что курение в указанном месте запрещено. За нарушение этого правила, действующего с января 2019 года, грозит штраф в размере 200 сингапурских долларов (около 12,5 тыс. рублей).

Когда к 41-летнему туристу подошли правоохранители и предупредили его об ответственности в виде штрафа, он попытался дать одному из них взятку в размере 50 сингапурских долларов (около 3,1 тыс. рублей), однако сотрудник отказался принять ее.

Теперь китайцу, попавшему под следствие за коррупционное преступление, грозит до пяти лет тюрьмы, штраф в размере до 100 тыс. сингапурских долларов или и то, и другое. Цюлинь был арестован, но выплатил назначенный залог и пока остается на свободе. Он снова предстанет перед судом 15 мая.

Ранее в Индии арестовали американского туриста, который подарил кока-колу дикому племени.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами