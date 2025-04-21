Туристу, пойманному за курением на улице в Сингапуре, грозит реальный срок

В Сингапуре задержали иностранца, который попался на курении и предложил сотруднику полиции 3 тыс. рублей. Об этом сообщает VnExpress International.

Китайский турист, Хуан Цюлинь, приехал в страну 26 марта и во время прогулки по городу остановился возле торгового центра на Орчард-роуд, чтобы покурить, вероятно, не зная, что курение в указанном месте запрещено. За нарушение этого правила, действующего с января 2019 года, грозит штраф в размере 200 сингапурских долларов (около 12,5 тыс. рублей).

Когда к 41-летнему туристу подошли правоохранители и предупредили его об ответственности в виде штрафа, он попытался дать одному из них взятку в размере 50 сингапурских долларов (около 3,1 тыс. рублей), однако сотрудник отказался принять ее.

Теперь китайцу, попавшему под следствие за коррупционное преступление, грозит до пяти лет тюрьмы, штраф в размере до 100 тыс. сингапурских долларов или и то, и другое. Цюлинь был арестован, но выплатил назначенный залог и пока остается на свободе. Он снова предстанет перед судом 15 мая.

Ранее в Индии арестовали американского туриста, который подарил кока-колу дикому племени.