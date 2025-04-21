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Россиянина, который чуть не сварился в ванной, принудительно госпитализировали

В Белгороде мужчина включил котел на всю мощность и едва не сварился в ванной
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Shutterstock

В Белгороде водные процедуры мужчины, состоящего на учете в психоневрологическом диспансере, едва не закончились трагедией. Несчастный случай предотвратили сотрудники местной полиции. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

В правоохранительные органы обратилась 75-летняя местная жительница. Она поделилась, что ее 42-летний сын несколько часов назад зашел в ванную комнату, предварительно включив нагревательный котел на полную мощность, что вызвало беспокойство у пожилой женщины.

«Прибывшие по указанному адресу участковые уполномоченные полиции обнаружили, что настенный котел уже начал плавиться и от него исходит едкий дым. В течение трех часов полицейские и мать мужчины пытались уговорить его добровольно открыть дверь и выйти из ванной, стараясь не усугубить ситуацию», — поделились в МВД.

Поскольку мужчина не реагировал на уговоры и в ответ проявлял агрессию, полицейским силой пришлось открыть дверь. Внутри они обнаружили мужчину, сидящего под струей очень горячей воды. После этого пострадавшего принудительно госпитализировали в одну из больниц.

Ранее в Ярославской области алиментщик стал пешеходом, после принудительного погашения долга перед детьми.

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