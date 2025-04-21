В Петербурге пенсионер полгода общался с мошенниками и лишился 15 млн рублей

В Приморском районе Петербурга полиция разыскивает мошенников и их посыльного, которые выманили у пенсионера 15 млн рублей. Об этом сообщает УМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В правоохранительные органы обратился 80-летний житель Петербурга. Пенсионер сообщил, что общался по телефону с неизвестными, которые убедили его «спасти» накопления. Сначала пожилой мужчина перевел аферистам 2,3 млн рублей, затем обналичил оставшиеся сбережения и передал 12,8 млн рублей курьеру возле дома по Дибуновской улице.

Общий ущерб составил 15 млн рублей. По данным 47.news, потерпевший общался с преступниками с ноября 2024 года. Возбуждено уголовное дело.

До этого сообщалось, что пенсионерка из Москвы отдала мошенникам 43 млн рублей. В августе прошлого года злоумышленники позвонили 64-летней Галине и убедили ее перевести средства «на безопасные счета». Через три месяца аферисты заставили пенсионерку продать квартиру: 23 млн с продажи женщина перевела мошенникам. Кроме того, москвичка продала свою вторую квартиру стоимостью 15 млн рублей и новый автомобиль.

Ранее педагог из Светлогорска лишилась 5,5 млн рублей после звонка «силовиков».