На форуме «Малая Родина — сила России» заявили о популярности муниципальной службы

Муниципальная служба сегодня все чаще востребована у молодежи. Особенно ярко тенденция проявилась в 2025 году. Об этом на панельной сессии «Воспитание новых поколений», состоявшейся на II всероссийском муниципальном форуме «Малая Родина — сила России», заявил глава Ядринского муниципального округа Чувашской Республики Станислав Трофимов. Его цитирует пресс-служба Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления (ВАРМСУ), которая является организатором мероприятия.

Станислав Трофимов рассказал, что за последние 2 года к его команде присоединились 12 молодых людей возрастом младше 35 лет.

Руководитель Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Григорий Гуров отметил, что молодежная политика в 2025 году имеет региональную направленность. Он подчеркнул, что работа по воспитанию молодежи невозможна без активного участия муниципального сообщества.

Он назвал современную молодежную политику работой, которую невозможно делать одному.

«Это не про одного человека, а про содружество всех сил для общего результата», — пояснил Григорий Гуров.

Он убежден, что в России есть большой потенциал в части воспитания молодежи и огромное количество наработок, которые еще не используются в полную силу.

«В рамках национального проекта «Молодежь и дети», запущенного по инициативе президента России Владимира Путина мы объединили все усилия профильных ведомств, чтобы у молодежи было больше возможностей для реализации своего потенциала в России», — добавил Гуров.

Первый заместитель министра просвещения России Александр Бугаев заявил, что серьезную роль в воспитании новых поколений играет система образования.

Заместитель губернатора Тульской области Алексей Давлетшин рассказал, что сегодня представители молодежи все чаще проявляют интерес к военно-патриотическому воспитанию и проектам, связанным с этой темой.

Форум «Малая Родина — сила России» проходит в Национальном центре «Россия» при поддержке администрации президента РФ.

Издания «Лента.ру» и «Газета.Ru» выступают информационными партнерами мероприятия.