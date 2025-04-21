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Россияне смогут приобретать лекарственные препараты по подписке

«Промомед» представил первую в России программу подписки для пациентов
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Kmpzzz/Shutterstock/FOTODOM

«Промомед» впервые в России представил программу подписки для пациентов, получающих препараты курсового приема, сообщает пресс-служба компании.

Пациенты смогут приобретать препараты по программе со значительными скидками.

На первом этапе в программу подписки вошли 4 препарата: для борьбы с сахарным диабетом и снижения веса.

Как отметил генеральный директор ПАО «Промомед» Александр Ефремов, уровень здоровья населения и рост продолжительности жизни во многом зависят от доступности современных препаратов мирового уровня.

«Эффективность лечения напрямую связана с соблюдением пациентом предписанной терапии. Программа подписки позволит пациентам экономить до 40% стоимости препарата при прохождении курсового лечения», — сказал он.

Также, по мнению Ефремова, инициатива «Промомед» позволит пациентам принимать препараты без перерывов в лечении.

«Это повысит эффективность терапии таких сложных и опасных заболеваний, как диабет и ожирение», — добавил он.

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