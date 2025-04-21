Россияне смогут приобретать лекарственные препараты по подписке

«Промомед» впервые в России представил программу подписки для пациентов, получающих препараты курсового приема, сообщает пресс-служба компании.
Пациенты смогут приобретать препараты по программе со значительными скидками.
На первом этапе в программу подписки вошли 4 препарата: для борьбы с сахарным диабетом и снижения веса.
Как отметил генеральный директор ПАО «Промомед» Александр Ефремов, уровень здоровья населения и рост продолжительности жизни во многом зависят от доступности современных препаратов мирового уровня.
«Эффективность лечения напрямую связана с соблюдением пациентом предписанной терапии. Программа подписки позволит пациентам экономить до 40% стоимости препарата при прохождении курсового лечения», — сказал он.
Также, по мнению Ефремова, инициатива «Промомед» позволит пациентам принимать препараты без перерывов в лечении.
«Это повысит эффективность терапии таких сложных и опасных заболеваний, как диабет и ожирение», — добавил он.