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Женская сборная Подмосковья выиграла первенство РФ по хоккею

Хоккеистки Московской области победили на первенстве РФ по хоккею среди девушек
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Pressmaster/Shutterstock/FOTODOM

Женская сборная Московской области победила на первенстве России по хоккею среди девушек до 18 лет, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

В финале хоккеистки из Подмосковья встречались со сборной Москвы. Матч завершился со счетом 4:2 в пользу спортсменок из Московской области.

Лучшим бомбардиром по итогам турнира стала Виолетта Коняшкина, лучшим защитником — Виктория Шеховцова, а лучшим вратарем — Анна Кильдишева.

Заключительный этап первенства России по хоккею среди юниорок до 18 лет сезона 2024/2025 прошел с 12 по 20 апреля 2025 года в Нижегородской области. Турнир организован в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

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