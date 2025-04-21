В российском регионе дорожники разбили одну дорогу, пока делали другую

В Омской области местный житель пожаловался на ситуацию, сложившуюся с укладкой дороги в одном из сел. По его утверждению, пока службы прокладывали одну дорогу, они испортили другую. Пост о проблеме разместили в паблике «Аварийный Омск» во «ВКонтакте».

«В селе Орловка Марьяновского района идет строительство дороги к колхозу, и машины, которые идут к месту проведения работ груженными, разбили весь асфальт от трассы к селу! Еще недавно новая асфальтированная дорога от трассы до села превратилась в стиральную доску», — посетовал автор поста.

Житель обратился к региональному министерству транспорта и администрации района с вопросом, будут ли теперь ремонтировать испорченное полотно.

В пресс-службе министерства транспорта заявили, что заказчиком работ является администрация Марьяновского района и они же будут отвечать за устранение нарушений.

«В адрес администрации района и подрядной организации, которая выполняет подвоз материалов, были направлены письма о необходимости соблюдения разрешенной массы транспортных средств и о восстановлении дорожного покрытия,» — отчитались в ведомстве.

Ранее в Татарстане женщина сбила глухонемого дорожника и прокатила его полкилометра на капоте.