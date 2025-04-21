Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В российском регионе дорожники разбили одну дорогу, пока делали другую

В Омской области дорожники ремонтировали одну дорогу и разбили другую
close
Аварийный Омск/VK

В Омской области местный житель пожаловался на ситуацию, сложившуюся с укладкой дороги в одном из сел. По его утверждению, пока службы прокладывали одну дорогу, они испортили другую. Пост о проблеме разместили в паблике «Аварийный Омск» во «ВКонтакте».

«В селе Орловка Марьяновского района идет строительство дороги к колхозу, и машины, которые идут к месту проведения работ груженными, разбили весь асфальт от трассы к селу! Еще недавно новая асфальтированная дорога от трассы до села превратилась в стиральную доску», — посетовал автор поста.

Житель обратился к региональному министерству транспорта и администрации района с вопросом, будут ли теперь ремонтировать испорченное полотно.

В пресс-службе министерства транспорта заявили, что заказчиком работ является администрация Марьяновского района и они же будут отвечать за устранение нарушений.

«В адрес администрации района и подрядной организации, которая выполняет подвоз материалов, были направлены письма о необходимости соблюдения разрешенной массы транспортных средств и о восстановлении дорожного покрытия,» — отчитались в ведомстве.

Ранее в Татарстане женщина сбила глухонемого дорожника и прокатила его полкилометра на капоте.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами