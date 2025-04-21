В Кемерове на фоне нехватки воспитанников объединят два детсада

Два детских сада в Кемерове объединят на фоне нехватки воспитанников

В Кемерове проведут объединение детских садов №206 и №175 на фоне нехватки воспитанников в первом дошкольном учреждении. Об этом сообщает Сiбдепо со ссылкой на мэрию города.

«На 16 сотрудников приходится всего около 80 детей при проектной мощности 140», — уточнили в сообщении.

В мэрии также добавили, что в детсаду №206 нужно провести капитальный ремонт. В связи с этим в городе решили создать единое комфортное пространство для детей, при этом педагогическую нагрузку сотрудников двух детсадов планируют сохранить.

Председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина до этого говорила, что пропаганда семейных ценностей должна начинаться с самих семей, а затем поддерживаться на протяжении всего образовательного пути ребенка. По ее словам, она должна продолжаться в детском саду, школе и вузе.

По словам депутата, согласно новой стратегии демографического развития страны до 2036 года, власти намерены формировать «репродуктивные установки населения на рождение детей и многодетность» и «готовить молодежь к созданию семьи в рамках образовательных программ».

Ранее сообщалось, что дошкольник сломал позвоночник, упав с высоты двух метров в детском саду.