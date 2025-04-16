Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянин агрессировал на рейсе и пугал соседей из-за шума двигателя и улыбки стюарда

Россиянин устроил истерику в самолете из-за шума двигателя и улыбки стюарда
close
Eaum M/Shutterstock/FOTODOM

Пассажир авиакомпании Utair устроил на борту истерику: сначала из-за беспокоящего его шума двигателя, затем — из-за улыбки бортпроводника. Об этом сообщает Telegram-канал «Авиаторщина».

Инцидент произошел в самолете, следовавшем из Тюмени в Сургут. По данным канала, 43-летнему пассажиру досталось место у иллюминатора — 12А. После взлета он не смог сдержать эмоций по поводу шума из-за работающего двигателя: он размахивал руками, пугая соседей. Экипаж попытался урегулировать ситуацию и пересадил недовольного клиента на другое место. Но это не исправило ситуацию, так как любителю тишины на новом кресле было так же шумно.

Следующими поводами для раздражения стала улыбка бортпроводника и шумное поведение соседей, которых пассажир все время просил вести себя тише. Беспокойному мужчине выдали письменное предупреждение о недопустимости подобного поведения, но успокоиться это не помогло.

По прилете пассажира встречал наряд МВД. Изучив обстоятельства инцидента и не найдя признаков административного правонарушения, мужчину отпустили.

Ранее стало известно о стюардессе российской компании, которая за два года взяла 239 дней отпуска и 750 дней больничного.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами