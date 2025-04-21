Более 327 тысяч человек отдохнули на курорте «Манжерок» этой зимой

На курорте Сбера «Манжерок» в зимнем сезоне 2024/2025 отдохнули более 327 тыс. человек из России, Казахстана, Кыргызстана и других стран, сообщает пресс-служба Сбера.

В Сбере отметили, что этой зимой на курорт приехало на 55% больше туристов, чем годом ранее.

Большинство посетителей курорта (264 тыс. человек) катались на горных лыжах и сноуборде, а 64 тыс. туристов предпочли спокойный отдых (спа-процедуры, смотровые площадки и другие занятия).

По словам заместителя председателя правления Сбера Станислава Кузнецова, курорт «Манжерок» побил собственный рекорд по числу гостей.

«Новинкой этого зимнего сезона стало открытие двух кресельных канатных дорог — теперь на курорте пять подъемников. Для спортсменов и любителей активного отдыха открыты 50 км горнолыжных трасс, на 11 км можно кататься вечером», — сказал он.

Кузнецов добавил, что в летнем сезоне на курорте увеличится длина экотроп в этнопарке ″Хранитель Большого Алтая″, в байк-парке появятся новые трассы, а на Бирюзовом озере заработает центр активности.

Также генеральный директор курорта «Манжерок» Владимир Шербинин отметил, что к 2026 году для посетителей курорта будет доступно более 100 км горнолыжных трасс.

«Всего на ″Манжероке″ планируется открыть 225 км трасс, что сделает его крупнейшим горнолыжным курортом России», — сказал он.

В прошедшем зимнем сезоне на курорте прошло 50 соревнований разного уровня, включая Чемпионат России по горнолыжному спорту и этап Кубка России по горнолыжному спорту. За сезон гости курорта взяли в аренду 222 тыс. лыж сноубордов и другого спортивного инвентаря.