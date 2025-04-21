Машины для мытья головы на базе ИИ стали популярными в Китае

Машины для мытья головы на базе искусственного интеллекта стали популярными в Китае, пишет Oddity Central.

В Китае парикмахерские начали внедрять шампунь-машины с искусственным интеллектом, способные вымыть и ополоснуть волосы клиента всего за 13 минут. Эта технология уже появилась в салонах провинции Гуанчжоу, а местные СМИ называют новый тренд «ИИ-помешательством».

Устройства используют инфракрасные датчики для анализа кожи головы и автоматически подбирают подходящий шампунь и режим мытья. Владельцы салонов отмечают, что машины предлагают несколько программ: быструю и стандартную мойку, дополнительное время ополаскивания, а также водяной душ. Кроме того, клиенты могут выбрать один из трех уровней массажа кожи головы и отдельные настройки для длинных и коротких волос.

Изначально услуга стоила $1,35, но из-за растущего спроса цена выросла почти вдвое – до $2,6. Несмотря на популярность идеи, мнения клиентов разделились. Некоторые жалуются, что машины недостаточно тщательно промывают волосы, особенно в области затылка, а интенсивный массаж может вызывать дискомфорт. Другие же считают, что за такую цену стоит хотя бы раз попробовать новую технологию.

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