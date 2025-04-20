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В Таиланде туристов забросали яйцами за вызов такси через приложение

Водителя мототакси задержали в Таиланде за то, что он забросал яйцами туристов
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Tanya Keisha/Shutterstock/FOTODOM

Водитель мототакси, забросавший яйцами туристов, попал за решетку в Таиланде. Об этом сообщает издание Khaosod.

Инцидент произошел 17 апреля на железнодорожной станции ​в курортном городе ​Хуахин. На следующий день шокированная туристка с Маврикия рассказала в соцсетях, что заказала такси через приложение GrabCar, но не смогла покинуть вокзал, потому что «кто-то забросал яйцами машину, испачкав и людей, и машину». Не могу поверить, что мне пришлось столкнуться с чем-то подобным, добавила женщина, путешествующая с мужем.

Ситуацией заинтересовались в полиции, и в результате расследования выяснилось, что подобные инциденты происходили в этом районе три раза в период с 12 по 17 апреля. Хулиганов, которыми оказались молодой человек, работающий водителем мототакси, и его 16-летняя девушка, вскоре поймали. Мотивом поступка, как признался задержанный, стал накопившийся стресс из-за снизившихся в последнее время доходов от частного извоза. Он попросил не наказывать его строго. О дальнейшей судьбе юноши не сообщается.

Ранее у прибывающих в Британию туристов начали изымать сэндвичи с сыром и ветчиной.

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