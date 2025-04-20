Неизвестный напал с ножом на двух человек в Твери

Неизвестный напал на двух прохожих в Твери, сейчас его разыскивают правоохранители. Информация об этом появилась в городских пабликах.

Оба инцидента произошли 19 апреля в Пролетарском районе Твери. Сначала злоумышленник напал на мужчину в районе ТЦ «Рубин». Судя по фото, пострадавший потерял много крови, на место выезжали медики и полицейские.

Во втором случае действовали сразу двое — мужчина и его спутница. По словам очевидцев, молодые люди катались на самокатах около школы №20, и женщина столкнула одного из них с дороги, а ее знакомый порезал ножом горло упавшего самокатчика.

В УМВД России по Тверской области уточнили, что по данному факту в полицию с заявлением никто не обращался. Сейчас правоохранители устанавливают личность нападавшего.

Ранее неизвестный открыл стрельбу из сигнального пистолета в метро Петербурга.