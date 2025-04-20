Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Неизвестный напал с ножом на двух человек в Твери

Вооруженный ножом мужчина атаковал двух прохожих в Твери
close
Telegram-канал «Инцидент Тверь и Тверская Область»

Неизвестный напал на двух прохожих в Твери, сейчас его разыскивают правоохранители. Информация об этом появилась в городских пабликах.

Оба инцидента произошли 19 апреля в Пролетарском районе Твери. Сначала злоумышленник напал на мужчину в районе ТЦ «Рубин». Судя по фото, пострадавший потерял много крови, на место выезжали медики и полицейские.

Во втором случае действовали сразу двое — мужчина и его спутница. По словам очевидцев, молодые люди катались на самокатах около школы №20, и женщина столкнула одного из них с дороги, а ее знакомый порезал ножом горло упавшего самокатчика.

В УМВД России по Тверской области уточнили, что по данному факту в полицию с заявлением никто не обращался. Сейчас правоохранители устанавливают личность нападавшего.

Ранее неизвестный открыл стрельбу из сигнального пистолета в метро Петербурга.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами