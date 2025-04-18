Школьники выманили учителя на улицу и избили кастетом

Педагог из Киргизии пострадал во время конфликта с учениками. Об этом сообщает Turmush.

Инцидент произошел в городе Ош. Как рассказал сам учитель физкультуры, его обманом вывели из помещения во время урока. На месте два старшеклассника поинтересовались у педагога, как он себя чувствует, и затем, пообещав «кое-что показать», вывели на улицу.

«Спросил у них, что случилось, а в ответ получил удар кастетом», – рассказал молодой человек.

В какой-то момент учитель потерял сознание, но, когда пришел в себя, его избили. Что стало причиной агрессивного поведения, не сообщается.

После инцидента молодого человека госпитализировали с травмами, их характер и другие детали не уточняются. На данный момент медики оказывают ему всю необходимую помощь.

Педагог обратился в милицию. Как сообщили в УВД города, информацию о произошедшем сотрудники правоохранительных органов получили. Сейчас проводятся следственные мероприятия.

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