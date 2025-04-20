В Петербурге подростка ударило током от светофора

В Приморском районе Петербурга несовершеннолетний попал в больницу, прикоснувшись к светофору. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел 19 апреля. За медицинской помощью обратилась семья с 13-летним мальчиком. Медики диагностировали у несовершеннолетнего электроожоги левого предплечья и ягодиц.

Пострадавший госпитализирован, он находится в состоянии средней степени тяжести. Выяснилось, что мальчик из любопытства дотронулся до электрощитка светофора на улице Савушкина.

До этого сообщалось, что в Волгоградской области мальчика ударило током, когда он сушил собаку. Десятилетний школьник решил искупать питомца, после чего решил высушить его. Когда школьник решил воспользоваться феном, прибор замкнуло, и четвероклассника ударило током. Приехавшие на место медики направили пострадавшего в больницу, ребенку диагностировали ожог левой кисти.

Ранее школьница получила тяжелые ожоги, делая селфи на железной дороге в Волгограде.