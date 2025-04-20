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В Красном Селе мужчина угрожал взорвать отдел полиции

В Петербурге безработный угрожал взрывом в отделе полиции
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Global Look Press

Житель Красносельского района Петербурга позвонил в экстренные службы и угрожал устроить взрыв в отделе полиции. Об этом сообщает «Конкретно.ру».

Инцидент произошел в ночь на 20 апреля, в экстренные службы поступил звонок от неизвестного, который угрожал устроить взрыв в отделе полиции в Красном Селе. Личность звонившего установили, им оказался 57-летний нигде не работающий местный житель.

Отдел полиции обследовали, взрывоопасных устройств обнаружено не было. Хулиган привлечен к административной ответственности и задержан, у него изъят мобильный телефон. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

До этого сообщалось, что волгоградский подросток угрожал терактами в ХМАО по указанию анонимного куратора из сети. С 17-летним юношей в сети связались неизвестные. Злоумышленники предложили молодому человеку заработать, рассылая сообщения о минировании социальных объектов в Югре, юноша согласился. За 2024 год он отправил не менее пяти электронных писем о минировании в нескольких школах и торговых центрах, однако обещанного вознаграждения от «работодателя» так и не получил. Возбуждено уголовное дело о заведомо ложном сообщении о теракте, фигуранту может грозить до пяти лет лишения свободы.

Ранее в Подмосковье двух подростков оштрафовали за ложные минирования.

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