Россиянам дали советы, какие чаи пить при сахарном диабете

Сахарный диабет требует особого подхода к питанию и образу жизни. Пациенты, сталкиваясь с необходимостью исключения сахара и контроля углеводного баланса, нередко задаются вопросом: какие напитки допустимы в их рационе? Хотя чай — один из самых популярных напитков в мире, его состав, особенности приготовления и сочетаемость с другими компонентами могут играть важную роль в ежедневной рутине человека с диабетом, рассказала «Газете.Ru» врач-терапевт, член центра отраслевой экспертизы Ahmad Tea Алена Смирнова.

Людям с диабетом важно обращать внимание не только на сорт чая, но и на наличие в нем добавок. В рацион при соблюдении определенных условий можно включать классические виды — черный, зеленый чай.

«Чистый черный или зеленый чай без сахара и ароматических добавок допустимы в умеренных количествах. Однако важно помнить, что такие напитки содержат антиоксиданты, танины и кофеин, которые могут влиять на чувствительность к инсулину», — объясняет эксперт.

При сахарном диабете можно включать в рацион травяные и листовые чаи, если они не содержат сахара. Хотя такие напитки не обладают лечебным эффектом, они могут стать полезной альтернативой сладким напиткам и дополнением к сбалансированному питанию.

Врач советует выбирать простые травы, богатые полезными веществами. Например, листья черники традиционно включаются в фитокупажи, ориентированные на метаболическую поддержку. Они содержат гликозиды, флавоноиды, танины и хром, который, по данным ряда исследований, может способствовать более эффективному усвоению глюкозы клетками. Кроме того, листья черники обладают мягким антиоксидантным действием, способствуют нормализации обмена веществ и могут использоваться как часть рациона при нарушениях углеводного обмена.

Кукурузные рыльца – это волоски с кукурузных початков, богатые витаминами C, K, B, а также сапонинами и флавоноидами. Они обладают мягким мочегонным действием, что может быть полезно при отечности, часто сопровождающей диабетическую нефропатию.

Хвощ полевой — растение с выраженным диуретическим эффектом, способное выводить лишнюю жидкость и соли из организма. Он богат кремнием, который поддерживает эластичность сосудов и может косвенно способствовать улучшению микроциркуляции — актуальной при диабетических изменениях сосудов. Он не влияет напрямую на уровень сахара, но может быть полезен как общеукрепляющий компонент.

Ромашка — одна из самых универсальных трав. Ее основные свойства — противовоспалительное, спазмолитическое и успокаивающее. Для людей с сахарным диабетом ромашка может быть полезна как мягкий регулятор ЖКТ.

Травы заваривают обычным способом — столовая ложка на стакан кипятка, настаивается 15–20 минут. При этом важно следить за индивидуальной реакцией организма и не превышать рекомендуемые объемы.

«С осторожностью надо пить напитки с медом, глюкозным сиропом или тростниковым сахаром быстро повышают уровень сахара в крови из-за высокого гликемического индекса. И травы с выраженным стимулирующим эффектом (женьшень, элеутерококк, лимонник) — потенциально взаимодействуют с сахароснижающими препаратами, усиливая или ослабляя их действие», — отметила эксперт.

Врач подчеркивает, что любые чаи и травяные напитки должны восприниматься не как лечебное средство, а как часть рациона, не противоречащая индивидуальной схеме питания.

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