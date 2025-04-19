Юрист объяснил, что делать, если вам оказали недоброкачественные медицинские услуги

Юрист Кривцун: далеко не все услуги в косметологии можно отнести к медицинским

Медицинские услуги у нас могут оказываться в рамках медицинской помощи в рамках обязательного медицинского страхования (ОМС) или на платной основе. В свою очередь, не все услуги, которые в представлении граждан являются медицинскими, законодательство относит к таковым, рассказал «Газете.Ru» Евгений Кривцун, адвокат Коллегии адвокатов г. Москвы «Грифон», член Ассоциации юристов России, член Экспертного совета при ФАС России.

«Самым массовым направлением, где возникают сложности — это косметология. Далеко не все услуги, оказываемые косметологом, могут быть отнесены к медицинским. Например, в сфере косметологии медицинские услуги поименованы в том числе в Порядке, утвержденном Приказом Минздравсоцразвития России от 18.04.2012 № 381н. В указанном порядке большинство требований являются рекомендательными нормами, то есть их исполнение это желание, а не обязанность», — объяснил он.

Если ситуация с медицинскими учреждениями еще как-то контролируется со стороны регулирующих органов, то вопросы частных мастеров практически исключаются из сферы правового регулирования. Ряд оказываемых услуг вообще не подпадает под понятие медицинской услуги, что делает невозможным говорить именно о качестве медицинской услуги.

Однако это не значит, что получатели подобных услуг законом не защищаются, в отношении таких услуг все равно действуют требования Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей».

«Первое — медицинская сфера одна из самый регулируемых регулируемых сфер деятельности, что предполагает действия врача в рамках протоколов лечения и рекомендаций, исходящих как от Минздрава, Росздравнадзора и других, так и от профессионального сообщества. Доля усмотрения врача, а значит и факт виновности в некачественно оказанной медицинской услуги напрямую связана с надлежащим избранием протокола лечения и манипуляций с его стороны. Чтобы доказать некачественную услугу, нужно будет установить факт расхождения между протоколом и действиями врача», — отметил он.

Второе — правильно провести оценку действий врача и последующую экспертизу. Здесь сложность заключается в том, что потребитель — это не профессиональный медицинский работник, а значит и оценить действия врача об имевших место возможных ошибках потребитель не сможет. Необходимо привлечь специалиста, от правильного подбора компетентного экспертного учреждения и формулировки вопросов для эксперта зависит результат.

«Третье — необходимо установить причинно-следственную связь между оказанной услугой и наступившими последствиями. Время с даты оказания услуги и до даты, когда потребитель обращается за помощью. Чем больше времени проходит, тем сложнее будет установить, что именно качество медицинской услуги стало причиной наступивших последствий. В случае если наступили последствия для здоровья, незамедлительно обратиться в медицинское учреждение для фиксации соответствующего состояния. Последствия должны быть связаны с услугой, например, что занесенная инфекция явилась следствием вмешательства, проколов кожных покровов как пример», — подчеркнул юрист.

Четвертое — понять, что хочет получить потребитель в качестве компенсации. Как правило, пациент преследует две цели в защите своих прав: компенсация издержек, связанных с восстановлением здоровья, и компенсация морального вреда.

«Издержки, связанные с восстановлением здоровья, должны подтверждаться документально, иными словами, просто их голословно заявить не получится. Судебная практика в большинстве своем исходит из того, что восстановление должно осуществляться в первую очередь за счет ОМС и стоимости таких услуг в рамках ОМС. Суд может снизить компенсацию за курс восстановления в частной клинике. Компенсация морального вреда в российской правоприменительной практике их размеры не столь существенны. Суды зачастую кратно снижают размеры заявленных требований компенсаций морального вреда», — заметил он.

Рекомендуется следующий алгоритм: обратиться сразу после проявления последствий от некачественной медицинской услуги в медицинское учреждение для фиксации соответствующих последствий последствий, обратиться к эксперту (специалисту) для установления причинно-следственной связи между некачественной услугой и последствиями, сохранять все чеки и документацию как касательно полученной некачественной медицинской услуги, так и касательно последующих трат на восстановление. Обращаться в контролирующий орган или суд при наличии подтверждающих документов, резюмировал юрист.

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