Психолог дал советы, как прекратить терпеть токсичных родственников без чувства вины

Запрос к психологам, как общаться с токсичными родственниками, бьет все рекорды, рассказал «Газете.Ru» Станислав Самбурский, автор Дзен-канала «Экологичный психолог», клинический психолог «Клиники доктора Аникиной».

«Токсичные родственники — это, в первую очередь, люди, которые не умеют уважать границы других людей. Например, у вас своя семья, а они считают, что могут в любой момент прийти, ворваться в ваше личное пространство. Причем, если вы пытаетесь отстоять свою территорию, свое право выбирать как жить, они не способны вас услышать», — объяснил он.

Главная проблема отношений с такими тяжелыми людьми — это их неспособность чувствовать, когда они нарушают чужие границы.

«Они сами весьма бесцеремонны: могут прийти в любой момент, позвонить и начать упрекать, требовать, хотя сами игнорируют просьбы других. Особенность таких отношений — вы всегда испытываете букет негативных эмоций. Одновременно приходят напряжение, гнев, раздражение, подавленность и бессилие», — рассказал психолог.

По словам Самбурского, токсичными могут быть кровные родственники, родственники вашего супруга, родители и даже дети. Когда такой человек рядом, вы теряете психологическое чувство безопасности.

«Границы — это, прежде всего, наше тело и личность. Например, токсичный родственник может сказать: «Что ты поправилась?», «Не мечтай о красивом муже, ты не вышла внешностью», «Ой, не делай такой макияж, он тебя старит». Такие высказывания выглядят заботливо («моя дорогая»), но скрывают токсичность и неуважение к вашим границам», — объяснил он.

Частые причины токсичности: страх брошенности и желание контролировать, неспособность отстаивать свои границы в других отношениях, желание одобрения со стороны дальних людей.

«Важно понимать, что токсичность — не постоянная черта. Люди бывают токсичными в определенных ситуациях, состояниях или темах», — подчеркнул эксперт.

Когда вы злитесь и обижаетесь, важно помнить о праве отстаивать свои границы.

«Корректно ставьте человека на место, избегая конфронтации. Говорите мягко: «Я бы попросила вас замечать мои достоинства». Или отвечайте деликатно: «Все зависит от того, какими глазами смотреть». Самое важное — найти опору внутри себя. Опираться нужно на свое право отстаивать свои границы. Понимайте, что вы не обязаны всем нравиться. Даже свекрови, какая бы она «своя кровь ни была», — объяснил психолог.

Токсичные родственники часто вызывают чувство вины.

«Например, мама звонит дочери с вопросом про дачу. Когда дочь отказывает, мама отвечает эмоционально: «Плохо. Это очень плохо». Дочь чувствует вину.

Важно прямо говорить: «Мама, кому плохо? Мне хорошо, у меня есть свои задачи, я работаю, зарабатываю деньги, обеспечиваю семью, помогаю тебе финансово». Справляться с чувством вины можно и нужно», — уверен эксперт.

Часто пожилые родственники становятся более требовательными и истеричными. В таких случаях: минимизируйте негативное общение, четко обозначить рамки позитивного разговора. Если родители способны вас услышать и подстроиться — это не токсичность, а обычные сложности отношений.

«Те, кому сейчас 30-40 лет, находятся между старшим поколением (родители с жесткими требованиями) и младшим (дети, которые уже выросли, находятся в подростковом протесте или эмоциональном шторме первых отношений). 35-летним сложно балансировать. Если постоянно подстраиваться под других, вашей личности не останется. Важно обозначать свои условия и честно говорить о своих потребностях», — посоветовал он.

Иногда токсичным можете оказаться вы сами.

«Вы воспринимаете родственников через призму своего болезненного прошлого. Вы переносите на новых родственников обиды из детства. Важно отделять реальные ситуации от своих внутренних переживаний. После общения с токсичными людьми наступает опустошение. Опустошение возникает из-за подавленного гнева и раздражения, которые превращаются в аутоагрессию или апатию. Важно открыто выражать свое недовольство и не подавлять эмоции, чтобы минимизировать ущерб от токсичных отношений», — отметил Самбурский.

Самый простой совет, чтобы остаться психологически здоровым человеком, — сократить общение. Если это невозможно: четко проговаривайте условия общения («звоните, пожалуйста, в хорошем настроении»). Делайте паузы, ссылаясь на объективные причины («перезвоню позже»). Токсичность не всегда очевидна. Часто за жалобами на токсичность скрываются собственные проблемы человека. Поэтому внимательно анализируйте, что именно вы воспринимаете как токсичность, резюмировал психолог.

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