Врач рассказал, как эволюционировало переливание крови за последние 200 лет

Эксперименты с переливанием крови начались еще в XVII веке — после того, как европейские медики поняли: кровь циркулирует по замкнутой системе вен и артерий. Но потенциал процедуры раскрыли не сразу. О том, как изменилась процедура за 200 лет, «Газете.Ru» рассказал доктор медицинских наук, заведующий отделением трансфузиологии детского медицинского центра имени Дмитрия Рогачева и один из экспертов проекта о донорстве «+Я» Павел Трахтман.

«В то время по античной традиции кровь связывали с темпераментом человека и особенностями поведения. С помощью переливаний пытались влиять на характер и лечить различные ментальные нарушения: бред, буйство, слабоумие. Иногда эти процедуры были очень опасными», — объяснил он.

Считалось, например, что справиться с приступами агрессии поможет кровь кроткого ягненка. Но инъекции крови животных вызывали тяжелые реакции и могли привести к летальному исходу.

«Первое переливание, отдаленно напоминающее современное, провел в 1818 году британский акушер Джеймс Бланделл. Он ввел роженице с послеродовым кровотечением кровь ее мужа — и женщина осталась жива. В дальнейшем Бланделл еще несколько раз переливал пациенткам кровь родственников. Так как собранная кровь быстро сворачивалась, кровеносные системы донора и реципиента соединяли напрямую», — рассказал врач.

В половине случаев это помогало и спасало жизни. Но иногда заканчивалось трагически — состояние резко ухудшалось. С чем связан тот факт, что организм одних людей принимает донорскую кровь, а других — отвергает, было установлено только 80 лет спустя.

В начале XX века ученые открыли группы крови — поняли, почему для переливания подходит не любая человеческая кровь. А в 1910-м году впервые применили антикоагулянты. Препараты не давали донорской крови сворачиваться. Теперь ее можно было собирать и какое-то время хранить. Вскоре банки крови появились на базе Красного Креста в Лондоне, Шеффилде, Манчестере и Норвиче.

Переливания крови стали проще и безопаснее — врачи продолжали изучать возможности процедуры, уже не рискуя жизнями пациентов. Было проверено множество гипотез. Например, распространенное представление о том, что кровь дарит молодость и продлевает жизнь.

«Или более прагматичное — что нельзя переливать кровь мертвого живому. Оказалось, что можно — через несколько часов после смeрти кровь утрачивает способность к свертыванию и хорошо подходит для переливаний», — отметил врач.

Сегодня переливание крови остается незаменимой процедурой, которая спасает миллионы жизней. Один донор за год помогает сохранить жизнь и здоровье 12–15 людям.

«Врачи используют «компонентную терапию»: вводят пациенту не кровь в чистом виде, а только необходимый компонент. Сдать не «всю» кровь, а только отдельный ее компонент, может и донор. При массивных кровотечениях и ожогах, а также для производства целого ряда лекарств используют плазму. При анемии — эритроциты. При все тех же кровотечениях, которые сложно остановить, а также у онкопациентов — тромбоциты. По показаниям при лечении опухолей — лейкоциты», — резюмировал врач.

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