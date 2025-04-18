Отец из собственных дочерей организовал группу карманниц, кравших телефоны в регионах РФ

Сотрудники уголовного розыска нашли 38-летнего подозреваемого в создании группы карманниц. Об этом сообщает управление МВД по Петербургу.

О задержании женщин стало известно два дня назад. Полицейские поймали четырех жительниц Ростовской области (одной из них 17 лет) и одну 16-летнюю школьницу из Ленинградской области.

Они, по версии правоохранительных органов, занимались кражами в разных регионах России, только в Петербурге они украли 20 телефонов. В отношении задержанных возбудили уголовные дела.

Во время мероприятий полицейские вышли на мужчину, который, предположительно, является лидером карманниц.

«Задержанный оказался отцом трех подозреваемых жительниц Ростовской области и сожителем четвертой», — сообщается в публикации.

Все дела соединили в одно производство. На данный момент проводятся следственные мероприятия, которые помогут выявить другие эпизоды.

Ранее в Екатеринбурге орудовала банда карманниц, ворующих телефоны в трамваях.