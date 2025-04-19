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Пенсионерка отдала мошенникам 6,7 млн рублей и полтора месяца ждала от аферистов звонка

В Тверской области пенсионерка поверила в замену счетчика и лишилась 6,7 млн рублей
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Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Жительница Ржева осталась без накоплений, оформила кредит и передала деньги мошенникам, испугавшись дела о пособничестве террористам. Об этом сообщает УМВД Тверской области.

63-летней женщине поступил звонок из энергосбытовой компании, «специалист» сообщил ей о необходимости замены электросчетчика. Получив личные данные пенсионерки, звонивший прервал разговор. Следом позвонил лжесотрудник портала Госуслуг и объявил, что мошенники оформили от имени пенсионерки доверенность, чтобы распоряжаться ее счетами.

Также в одном из мессенджеров с женщиной связался «сотрудник ФСБ», запугав пожилую женщину уголовным делом за финансирование терроризма, лжесиловик убедил ее перевести сбережения на банковскую ячейку. Аферисты вызвали женщине такси, на котором она поехала в Тверь, где в отделении банка закрыла имевшиеся у нее счета.

Полученные деньги перечислила мошенникам, после чего вернулась во Ржев и оформила кредит еще в одном банке, чтобы снова отдать деньги преступникам. Общий ущерб составил 6,7 млн рублей. После этого аферисты перестали выходить на связь. Потерпевшая обратилась в полицию лишь спустя полтора месяца. Все это время она не до конца осознавала, что ее обманули, и ждала звонка. Возбуждено уголовное дело.

Ранее житель Татарстана лишился автомобиля, акций и 29 млн рублей, поверив мошенникам.

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